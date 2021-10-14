Apple представит AirPods 3 в октябре – СМИ

Фото: Apple.com

Компания Apple представит новые наушники AirPods 3 18 октября. Об этом сообщает GSMArena.

По данным издания, внешне наушники будут похожи на AirPods Pro. При этом модель будет без силиконовых амбушюр и активного шумоподавления.

Ранее сообщалось, что в новых AirPods могут появиться полезные для здоровья функции. Речь идет об измерении температуры тела владельца и контроле его осанки для корректировки и улучшения слышимости.

Также стало известно, что в октябре Apple может представить новый MacBook Pro. Предполагается, что в нем появится HDMI-порт, от которого ранее компания отказалась.

