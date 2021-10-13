В новых AirPods появятся полезные для здоровья функции – СМИ

13 октября, 21:20
Фото: depositphotos/VAKSMANV101
В новых беспроводных наушниках AirPods от Apple появится несколько полезных для здоровья функций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Речь идет об измерении температуры тела владельца и контроле его осанки для корректировки и улучшения слышимости. При этом пока неизвестно, насколько новая функция будет отличаться от "Усиления разговора", что позволяет отсекать фоновые шумы.
В материале отмечается, что появления новых функций не следует ожидать к следующему релизу, а некоторых из них могут так и не быть официально представлены.
Ранее сообщалось, что Apple может сократить объемы производства iPhone 13 из-за нехватки чипов. По данным СМИ, за последние три месяца текущего года компания планировала произвести 90 миллионов смартфонов, однако она может выпустить на десять миллионов меньше устройств.
Аналитик рынка мобильной связи рассказал о продажах iPhone
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