В новых AirPods появятся полезные для здоровья функции – СМИ

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В новых беспроводных наушниках AirPods от Apple появится несколько полезных для здоровья функций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет об измерении температуры тела владельца и контроле его осанки для корректировки и улучшения слышимости. При этом пока неизвестно, насколько новая функция будет отличаться от "Усиления разговора", что позволяет отсекать фоновые шумы.

В материале отмечается, что появления новых функций не следует ожидать к следующему релизу, а некоторых из них могут так и не быть официально представлены.

Ранее сообщалось, что Apple может сократить объемы производства iPhone 13 из-за нехватки чипов. По данным СМИ, за последние три месяца текущего года компания планировала произвести 90 миллионов смартфонов, однако она может выпустить на десять миллионов меньше устройств.

