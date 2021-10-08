Стали известны подробности о бюджетном смартфоне Apple

Фото: apple.com

Phone SE 3 будет похож на старые смартфоны Apple и не будет внешне отличаться от предыдущих моделей линейки, сообщает "Газета.ру".

Известно, что гаджет с диагональю 4,7 дюйма будет оснащен HD-дисплеем. Также у него будет кнопка Home с поддержкой датчика отпечатков пальцев Touch ID.

У данной модели появятся и новые технические характеристики. Бюджетный iPhone получит фирменный чип A15 Bionic c поддержкой 5G.

Производить смартфон начнут уже в декабре 2021 года, а на прилавках он появится весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Сеть попали характеристики нового MacBook Pro от Apple. Предполагается, что компьютер будет оснащен однокристальной системой Apple M1X и твердотельным накопителем емкостью до 2 терабайт, а также поддержкой беспроводной зарядки MagSafe.