Стали известны подробности о бюджетном смартфоне Apple

17:38
Фото: apple.com
Phone SE 3 будет похож на старые смартфоны Apple и не будет внешне отличаться от предыдущих моделей линейки, сообщает "Газета.ру".
Известно, что гаджет с диагональю 4,7 дюйма будет оснащен HD-дисплеем. Также у него будет кнопка Home с поддержкой датчика отпечатков пальцев Touch ID.
У данной модели появятся и новые технические характеристики. Бюджетный iPhone получит фирменный чип A15 Bionic c поддержкой 5G.
Производить смартфон начнут уже в декабре 2021 года, а на прилавках он появится весной 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Сеть попали характеристики нового MacBook Pro от Apple. Предполагается, что компьютер будет оснащен однокристальной системой Apple M1X и твердотельным накопителем емкостью до 2 терабайт, а также поддержкой беспроводной зарядки MagSafe.
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