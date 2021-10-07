Большинство пользователей iPhone отказались переходить на iOS 15

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новая версия iOS для смартфонов Apple оказалась менее популярной, чем прошлогодняя iOS 14. К такому выводу пришли аналитики компании Mixpanel, сообщает РИА Новости.
Установлено, что на начало октября на iOS 15 перешли всего 22% активных пользователей iPhone. Годом ранее показатель за аналогичный период с момента выхода iOS 14 составил 42%.
Одной из причин низкого интереса к новой версии считается решение Apple продолжать выпускать патчи безопасности для устройств на iOS 14.
Между тем Apple уже выпустила iOS 15.0.1, в которой исправлен ряд ошибок. Однако пользователи продолжают жаловаться на чувствительность экрана. Сейчас для бета-тестеров доступна еще одна версия, в которую добавили несколько новых функций.
14 сентября американская компания Apple представила новую модель iPhone в рамках традиционной осенней презентации.
А в пятницу, 24 сентября, в России стартовали продажи новых iPhone 13. Очередь возле re:Store начала выстраиваться еще ночью.
Однако, согласно исследованию "Авито", уже к концу сентября старт продаж iPhone 13 спровоцировал увеличение спроса на предыдущие модели.
Аналитик рынка мобильной связи рассказал о продажах iPhone
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