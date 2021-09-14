Россияне стали массово продавать старые iPhone перед презентацией Apple

17:17
Фото: depositphotos/hurricanehank
Количество объявлений о продаже старых моделей iPhone увеличилось почти в четыре раза в преддверии очередной презентации Apple. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса для размещения объявлений "Авито".
"В связи с затяжным карантином прошлого года презентация Apple 2020 года пролетела для россиян практически незаметно. Однако в этом году ситуация стабилизировалась, и ярые поклонники поспешили выставить на продажу старые девайсы, предвкушая предстоящий выход iPhone 13", – объяснили ситуацию в компании.
Уточняется, что в период с 8 по 12 сентября текущего года россияне стали продавать старые iPhone в 3,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом в прошлом году. При этом больше всего объявлений касаются iPhone XR: их количество выросло в семь раз.
Также россияне стремятся продать iPhone 8 и 7, объявления с ними стали появляться соответственно в шесть и пять раз чаще. За ними следуют iPhone SE и iPhone 6, а также iPhone 11 и 12.
Презентация Apple состоится 14 сентября в 20:00 мск. Ожидается, что компания представит на ней новые модели iPhone, а также умные часы Apple Watch Series 7.
Предзаказ на представленную продукцию традиционно откроют в первую пятницу после презентации – 17 сентября. Продажи стартуют через неделю – 24 сентября.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: