Россияне стали массово продавать старые iPhone перед презентацией Apple

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Количество объявлений о продаже старых моделей iPhone увеличилось почти в четыре раза в преддверии очередной презентации Apple. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса для размещения объявлений "Авито".

"В связи с затяжным карантином прошлого года презентация Apple 2020 года пролетела для россиян практически незаметно. Однако в этом году ситуация стабилизировалась, и ярые поклонники поспешили выставить на продажу старые девайсы, предвкушая предстоящий выход iPhone 13", – объяснили ситуацию в компании.

Уточняется, что в период с 8 по 12 сентября текущего года россияне стали продавать старые iPhone в 3,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом в прошлом году. При этом больше всего объявлений касаются iPhone XR: их количество выросло в семь раз.

Также россияне стремятся продать iPhone 8 и 7, объявления с ними стали появляться соответственно в шесть и пять раз чаще. За ними следуют iPhone SE и iPhone 6, а также iPhone 11 и 12.

Презентация Apple состоится 14 сентября в 20:00 мск. Ожидается, что компания представит на ней новые модели iPhone, а также умные часы Apple Watch Series 7.

Предзаказ на представленную продукцию традиционно откроют в первую пятницу после презентации – 17 сентября. Продажи стартуют через неделю – 24 сентября.

