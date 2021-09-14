Apple презентует свои новинки 14 сентября

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Компания Apple 14 сентября представит новые iPhone и умные часы Apple Watch Series 7, сообщает пресс-служба компании.

Онлайн-презентация начнется в 20:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертине, а трансляцию проведут на сайте компании.

Предзаказ на продукцию традиционно откроют в первую пятницу после презентации – 17 сентября. Продажи стартуют через неделю – 24 сентября.

Ранее сообщалось, что новая линейка iPhone будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.