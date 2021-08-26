Стала известна дата выхода iPhone 13

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Смартфоны iPhone 13 выйдут 17 сентября. Об этом сообщает "Газета.ру".

Также стала известна дата выхода беспроводных наушников AirPods 3. Новые гаджеты поступят в продажу 30 сентября.

Согласно данным издания, новая линейка будет состоять из четырех "яблочных" смартфонов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Ранее компания Apple получила одобрение патента на MacBook с двумя экранами. Сообщалось, что в ноутбуке обычную клавиатуру сменит виртуальная, которая будет поддерживать управление жестами – масштабирование и свайп.