Эксперт развеял миф о "цифровом иммунитете" iOS

14:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперт развеял мифы о "цифровом иммунитете" iOS. Операционная система не обладает абсолютной защитой от хакерских атак и вирусных эпидемий. Об этом "Газете.ру" сообщил PR-менеджер ESET в России и СНГ Михаил Бочаров.
По словам специалиста, в обществе распространено мнение о безопасности iOS, однако оно ошибочно.
"Начиная с 2010-х годов ESET фиксирует все больше угроз, нацеленных на владельцев гаджетов от Apple. Например, громкая история со шпионским ПО X-Agent, которое отслеживало почти каждое действие пользователя iOS, или недавно обнаруженная ошибка в работе Wi-Fi, которой также могут воспользоваться мошенники", – пояснил Бочаров.
Ярким подтверждением того, что угрозы для iOS реальны, по мнению эксперта, служат постоянные патчи безопасности, которые Apple выпускает для устранения ошибок нулевого дня в iOS, iPadOS и macOS.
Бочаров признает, что угрозы для операционной системы Android встречаются значительно чаще.
"Это обусловлено экономическим фактором, которым руководствуются хакеры: пользователей Android больше, а значит, "зона поражения" и выгода будет выше. Также для масштабных атак злоумышленники часто покупают готовые инструменты, которых под Android – масса", – резюмировал специалист.
Ранее компания Apple подтвердила, что в устройства будет внедрена проверка фото и сообщений пользователей. Новую опцию добавят в связи с участившимися случаями распространения материалов о сексуальном насилии над детьми
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