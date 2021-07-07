Найдена серьезная уязвимость iPhone, которая приводит к поломке смартфона

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В операционной системе iOS существует значительная уязвимость, которая способна вывести из строя смартфон. О ней рассказал исследователь компьютерной безопасности Карл Шу.
Так, если устройство на базе iOS или iPadOS подключить к сети Wi-Fi с именем "%secretclub%power", гаджет полностью прекратит работу с беспроводной локальной сетью, сообщает РИА Новости.
Специалист предполагает, что Wi-Fi передает имя точки доступа во внутреннюю библиотеку системы, которая отвечает за форматирование строки. Это становится причиной произвольной записи в памяти и переполнению буфера обмена: память смартфона повреждается, а функция Wi-Fi прекращает работать. После этого необходим полный сброс смартфона с удалением данных пользователя.
В Apple обнаруженную уязвимость комментировать не стали. Избежать проблем с работой Wi-Fi можно лишь, не подключаясь к беспроводным сетям со знаком "%" в названии.
Ранее стало известно, что в бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 появилась новая функция конфиденциальности. С ее помощью можно запретить разработчикам отслеживать данные в приложениях и в интернете для персонализированной рекламы.
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