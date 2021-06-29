Эксперт объяснил, почему Apple и Samsung копируют друг друга

Фото: depositphotos/ifeelstock

Многие технологические компании копируют функции и интерфейсы друг у друга, чтобы иметь основания для смены техники, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Заимствование периодически доходит до смешного. Apple копирует функции, которые Samsung внедряет в свои устройства. При этом с точки зрения интерфейса Samsung копирует многие решения Apple. Однако надо понимать, что ничего не "слизывается" в лоб и все равно как-то перерабатывается", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Samsung акцентирует внимание на функциональности, а Apple – на внешней реализации. Это ведет к тому, что другие компании вынуждены следовать определяемым Apple трендам. В частности, это делается для того, чтобы пользователи переходили на Android-устройства.

"Сегодня переток пользователей с Apple на Android увеличивается, однако блок-фактором для них становится то, что им непонятно, как что выглядит. Поэтому Samsung старается создать комфортную среду для тех, кто переходит с тех же Apple Watch на Galaxy Watch, чтобы они не пугались и не терялись, тем самым создавая почву для смены техники", – добавил Муртазин.

Ранее компания Apple назвала устройства, нарушающие работу кардиостимуляторов.

В перечень попали беспроводные наушники AirPods и зарядные чехлы для них, часы Apple Watch, определенные модели iPad, iPhone 12 и зарядка MagSafe, а также некоторые компьютеры Mac.

