Эксклюзивная функция iPhone оказалась в WhatsApp для Android

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В Android-версии мессенджера WhatsApp появилась функция, с помощью которой пользователи получили возможность пересылать наборы стикеров контактам, сообщает портал WABetaInfo.

Новая функция была замечена в бета-версии приложения для Android под номером 2.21.13.15. Теперь при открытии набора стикеров появляется кнопка "Вперед", нажав которую стикерпаком можно будет поделиться. Ранее эта опция была эксклюзивом для продуктов Apple. Она пока не распространяется на сторонние наборы наклеек, но в WhatsApp заверяют, что эта проблема решится в ближайшее время.

На данный момент новая функция доступна только зарегистрированным бета-тестерам. Однако в скором времени расширенная возможность появится в общедоступном обновлении приложения WhatsApp для Android-устройств.

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