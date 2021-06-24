Microsoft представила операционную систему Windows 11

18:48
Фото: facebook.com/windows
Компания Microsoft официально представила операционную систему Windows 11.
Презентация состоялась в онлайн-формате. В компании назвали новое программное обеспечение крупнейшим обновлением за последние 10 лет и отметили сохранение важных принципов предыдущих версий.
Значительные изменения претерпел внешний вид операционной системы. В частности, традиционная кнопка "Пуск" теперь располагается в центре нижней панели экрана, а живые плитки полностью исключены. При этом пользователям предложат расширенные возможности кастомизации.
Вместе с программным обеспечением обновление получили некоторые предустановленные приложения, например облачное хранилище OneDrive и браузер Edge. Примечательно, что Windows 11 адаптирована для пользователей с сенсорными экранами.
В операционной системе также переработали логику работы сенсорной клавиатуры. При использовании стилуса система запускает виброотдачу.
Ранее стало известно, что операционная система предыдущего поколения Windows 10 сможет полноценно поддерживать работу с гарнтитурой AirPods.
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