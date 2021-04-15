Ноутбуки и компьютеры Apple научились запускать Windows 10

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Ноутбуки и компьютеры Apple, которые оснащены процессором М1, научились запускать Windows 10. Об этом сообщает The Verge.

Запуск операционной системы от Microsoft можно обеспечить в программе виртуальных машин Parallels Desktop для Mac. Софт адаптировали для ARM-процессоров. Компьютеры на M1 смогут работать с программами x86, но с некоторыми ограничениями.

Версия софта для Arm имеет много улучшений. Parallels Desktop для ARM потребляет на 250% меньше энергии с Apple M1 по сравнению с Mac, разработанными на базе процессоров Intel.

Ранее сообщалось, что компания Apple подтвердила, что 20 апреля состоится мероприятие, на котором может быть представлена новая модель iPad.