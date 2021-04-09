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Фото: Depositphotos/dennizn
Графический редактор Paint окончательно убрали из Windows и перенесли в магазин Microsoft Store. Об этом сообщается на сайте компании.
В корпорации уточнили, что предварительная сборка Windows 10 Insider Preview Build 21354 стала доступна для разработчиков. Среди изменений отметили окончательное перемещение в магазин Windows ряда встроенных программ ОС, например графического редактора Paint и инструмента для создания скриншотов Snipping Tool ("Ножницы").
Стало также известно, что приложениям обновили логотипы, чтобы те соответствовали дизайн-концепции Fluent Design. Кроме того, классические программы Windows получили "новый дом". Совпавший с переносом Paint и Snipping Tool апдейт не принес программам новых функций.
Ранее сообщалось, что в новой версии Windows не будет проблемного компонента, который вызывает зависание системы. Отмечается, что привычная пользователям панель задач лишится компонента explorer.exe, который был ответственным за ее работу.
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