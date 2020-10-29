Дизайн Windows 10 серьезно обновят в 2021 году

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Windows 10 ждет серьезное обновление в 2021 году, сообщает портал WindowsCentral со ссылкой на источники в компании Microsoft.

Сообщается, что проект изменений получил название Sun Valley. Он будет внедряться с лета 2021 года, а релизная версия появится ближе к концу года.

Предполагается, что будут переделаны многие ключевые элементы операционной системы. Речь идет, например, о меню "Пуск", "Центре уведомлений", "Проводнике" и других составляющих Windows 10.

Помимо этого, в операционной системе появятся новые функции. Планируется, что это сделает ОС Windows 10 более современной. Также обещают реализовать глубокую интеграцию с устройствами, которые оснащены сенсорными дисплеями.

Ранее в Microsoft рассказали о новых функциях операционной системы. В данную сборку войдет функция по предупреждению пользователя об ошибках в работе жесткого диска или SSD.