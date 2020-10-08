Новая версия Windows будет адаптироваться к возможным сценариям использования

13:35
Фото: depositphotos/scanrail
Новые сборки операционной системы Windows 10 будут при установке запрашивать у пользователя основные сценарии использования. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Новая функция позволит адаптировать программное обеспечение с наибольшей отдачей. На выбор будут доступны такие категории, как "Гейминг", "Семья" и "Для творчества". Помимо этого, пользователи смогут выбрать варианты "Учеба", "Развлечения" и "Бизнес".
На данный момент опция доступна только в предварительной версии ПО Windows 10 Insider Preview 20231. Отличительными особенностями новой сборки также станут улучшенное отображение данных видеокарты и ассоциация программ с файлами.
Ранее стало известно, что Windows представит новую функцию для пользователей десятой версии ОС Insider Preview Build 20266. Эта опция позволит узнать о приближающемся сроке выхода из строя твердотелого накопителя SSD.
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