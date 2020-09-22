В Microsoft признали новые проблемы с Windows

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Фото: depositphotos/dennizn
Компания Microsoft объявила, что специалисты уже знают о проблемах операционной системы Windows, которые возникли после последнего на данный момент обновления. Об этом сообщает РИА Новости.
Апдейт под номером KB4571756 спровоцировал неполадки с компонентами всей операционной системы. Кроме того, пользователи пожаловались на отсутствие поддержки платформы Linux.
В некоторых случаях были зафиксированы сбои в меню пуск и даже более серьезные баги – появление "синего экрана смерти", который свидетельствует о полном нарушении работы системы.
Специалисты Microsoft уже работают над исправлением ошибки. На данный момент они порекомендовали не обновлять Windows или, если процедура уже произошла, удалить апдейт KB4571756 через меню "История обновлений".
В начале сентября в Microsoft рассказали о новых функциях Windows. Сообщалось, что пользователи ОС получат упрощенный доступ к GIF-изображениям, а также эмодзи. Помимо того, встроенный поиск позволит быстро выбирать анимированные изображения, а также улучшится голосовой набор.
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