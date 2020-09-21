Microsoft собирается купить разработчика игр ZeniMax

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Фото: depositphotos/wolterke
Американская компания Microsoft заявила о возможном приобретении разработчика игр для компьютеров и мобильных устройств ZeniMax Media. Об этом сообщает РИА Новости.
В компании сообщили, что намерены купить ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов. Сотрудники надеются, что полностью станут обладателями компании во второй половине 2021 года. Отмечается, что покупка затрагивает компании id Software, Arkane, Tango Gameworks и MachineGames.
В июне Microsoft объявила об отключении стримингового сервиса Mixer. В компании заявили, что причиной такого решения послужили слабые темпы расширения сервиса. Отмечалось, что Mixer сможет перейти на Facebook Gaming, а стримеры и партнеры осуществят процесс на особых условиях.
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