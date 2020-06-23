Компания Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer

13:25
Фото: depositphotos/wolterke
Компания Microsoft объявила, что с 22 июля будет отключен стриминговый сервис Mixer. Об этом сообщает News.ru.
Как заявили в компании, расширение сообщества Mixer идет не в том темпе, который наметили Microsoft и Xbox. Нынешнее положение платформы не позволяет ее быстро масштабировать. По этой причине в компании приняли решение о переводе аудитории на новую платформу.
Для этого Microsoft объединилась с Facebook. Сообщество Mixer сможет перейти на Facebook Gaming, а стримеры и партнеры осуществят процесс на особых условиях.
Ранее компания Microsoft выпустила крупное обновление для ОС Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update. Ядро будет обновляться через Windows Update, а пользователи смогут собрать его собственную версию и использовать в WSL 2.
В новой версии снизили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также исправили проблемы с производительностью поиска. В "Проводнике" появился онлайн-поиск по аккаунту OneDrive. Улучшения коснулись и дисплея – поддерживается частота обновления при использовании нескольких мониторов одновременно.
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