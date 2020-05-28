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Технологии

10:26

Microsoft выпустила обновленную версию Windows 10

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Microsoft выпустил крупное обновление для ОС Windows 10, которая получила название Windows 10 May 2020 Update. Ядро будет обновляться через Windows Update, а пользователи смогут собрать его собственную версию и использовать в WSL 2, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В новой версии снизили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также исправили проблемы с производительностью поиска. В "Проводнике" появился онлайн-поиск по аккаунту OneDrive.

Улучшения коснулись и дисплея – поддерживается частота обновления при использовании нескольких мониторов одновременно. Windows 10 May 2020 Update можно будет скачать бесплатно через "Центр обновления Windows".

Ранее в операционной системе Windows 10 обнаружили скрытый раздел. Он находится в меню "Параметры", который содержит информацию о различных нововведениях и способах взаимодействия с ними.

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