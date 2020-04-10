В Windows обнаружили скрытый раздел

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В операционной системе Windows 10 обнаружили скрытый раздел. Он находится в меню "Параметры", который содержит информацию о различных нововведениях и способах взаимодействия с ними, сообщает "Российская газета".

Как рассказал энтузиаст, обнаруживший недокументированную возможность, "разблокировать" раздел можно только при помощи модификации файла SettingsHandlers.dll.

Windows Central отмечает, что пункт под названием "Что нового" (What's New) находится в разделе "Обновления и безопасность". Он недоступен ни в одной из актуальных сборок, включая Insider Preview.

Ранее владельцы компьютеров и ноутбуков с операционной системой Windows 10 сообщили о проблемах, вызванных недавним обновлением. Оказалось, что последняя версия ПО приводит к "синему экрану смерти".

Также замечено, что компьютеры стали хуже работать, упала производительность, а также участились зависания. В настоящий момент неизвестно, когда Microsoft исправит ошибки последней версии популярной ОС.