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Общество

17 марта, 18:08

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Эксперты рассказали, как защититься от "киберкоронавируса"

Заразное письмо: как защититься от "киберкоронавируса"
общество безопасность

Кибермошенники активизировались на фоне распространения коронавируса по миру. Они проявляют чудеса изобретательности в попытке нажиться на страхах людей. Рассказываем о необычных схемах обмана и о том, как не попасть на удочку аферистам.

Новый повод, старые уловки

Фото: depositphotos/VitalikRadko

По данным IT-экспертов, спам-сообщения и письма на тему коронавируса рассылаются мошенниками по тысяче в день, а то и больше. Причем некоторые аферисты не стесняются представляться Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Схема такого обмана несложная. Интернет-пользователь получают электронное письмо якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые следует предпринять, чтобы не заразиться COVID-19. После того как человек переходит по ссылке, он попадает на мошеннический фишинговый сайт. Там ему предлагают ввести личные данные, которые в итоге попадают к киберпреступникам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалист из компании Avast Луис Корронс советует установить систему безопасности на свой девайс. Она должна обнаружить и заблокировать фишинговые атаки до того, как те нанесут ущерб.

Эксперт также порекомендовал проверять интересующие ссылки с помощью поисковика в браузере, а не переходить по ним из письма.

В свою очередь, директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов советует сразу удалять письма от незнакомцев.

Если вы получили письмо, в котором содержится ссылка, обязательно проверьте, куда она ведет. Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и так далее), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями.
Руслан Сулейманов
директор управления информационных технологий компании ESET

Вместе с тем из-за пандемии коронавируса все больше людей переходят на удаленную работу. По мнению IT-экспертов, этот факт тоже может поспособствовать всплеску киберпреступности. Главная опасность заключается в том, что к инфраструктуре той или иной компании станет подключаться значительно больше потенциально зараженных устройств. Кроме того, вырастет объем трафика данных, который должен шифроваться.

Насколько опасен "киберкоронавирус"?

Фото: depositphotos/ijeab

IT-специалист и генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов рассказал Москве 24, что аферисты научились маскировать вредоносный спам под все что угодно. По его мнению, наиболее распространенное и опасное, – это ссылка, спрятанная в картинке. Дело в том, что такое сообщение защитными системами не распознается.

Все, что отклоняется от обычного, то опасно. Просят куда-то перейти, что-то заполнить – это сразу можно считать подозрительным.
Иван Семенов
IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone

Специалист добавил, что сегодня опасны не только мошенники, которые обманом завладевают личными данными. Вирусные программы тоже являются поводом для беспокойства, поскольку они научились обходить средства защиты. К примеру, система Android больше всех подвержена кибератакам из-за несвоевременного обновления программного обеспечения, полагает Семенов. Крайне уязвимыми по этой же причине считаются операционные системы Windows 7 и XP.

Эксперт по кибербезопасности Александр Власов пояснил Москве 24, что любая чрезвычайная ситуация всегда ведет к активизации мошенников. Он напомнил, что в начале 2000-х годов в России чуть не упала вся информационная система из-за вируса ILOVEYOU (перевод с англ. ЯТЕБЯЛЮБЛЮ. – Прим. ред.), который также распространялся через электронные письма.

"С тех пор люди начали забывать о том, что это такое, хотя тогда все было ужасно: очень много средств потратили антивирусные компании для того, чтобы объяснить, почему нельзя эти ссылки открывать", – отметил Власов.

Поэтому рекомендация одна – не открывайте ни на телефоне, ни на компьютере ссылки, если вы получили их с неизвестных номеров и адресов. Ссылки можно открывать только от родственников, супругов, близких знакомых и так далее.
Александр Власов
эксперт по кибербезопасности

Кроме того, специалист прогнозирует, что с ростом паники из-за коронавируса мошенники будут придумывать все новые схемы.

"Например, начнут больше звонить, чтобы предложить бесплатно пройти исследование на коронавирус, но для этого попросят номер вашего паспорта, страхового полиса и так далее. Под этим соусом станут воровать персональные данные", – предположил он.

Сейчас все будет очень плохо для тех, кто невнимателен и не следит за своими деньгами. Многие мошенники захотят воспользоваться текущей ситуацией и погреть на этом руки. Если вас просят продиктовать или написать номер любого вашего документа, сразу кладите трубку или закрывайте этот сайт.
Александр Власов
эксперт по кибербезопасности

Также, по словам Власова, в связи с продуктовой паникой может появляться множество подложных сайтов доставки, где система будет просить внести предоплату.

"Как только отменили наборы зрителей в студии для съемок телешоу, сразу начали появляться мошенники, которые якобы набирают по тем же расценкам, но для гарантии просят перевести депозит на карту, который потом якобы вернут", – добавил эксперт.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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