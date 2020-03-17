Эксперты рассказали, как защититься от "киберкоронавируса"

Кибермошенники активизировались на фоне распространения коронавируса по миру. Они проявляют чудеса изобретательности в попытке нажиться на страхах людей. Рассказываем о необычных схемах обмана и о том, как не попасть на удочку аферистам.



Новый повод, старые уловки

По данным IT-экспертов, спам-сообщения и письма на тему коронавируса рассылаются мошенниками по тысяче в день, а то и больше. Причем некоторые аферисты не стесняются представляться Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Схема такого обмана несложная. Интернет-пользователь получают электронное письмо якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые следует предпринять, чтобы не заразиться COVID-19. После того как человек переходит по ссылке, он попадает на мошеннический фишинговый сайт. Там ему предлагают ввести личные данные, которые в итоге попадают к киберпреступникам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалист из компании Avast Луис Корронс советует установить систему безопасности на свой девайс. Она должна обнаружить и заблокировать фишинговые атаки до того, как те нанесут ущерб.

Эксперт также порекомендовал проверять интересующие ссылки с помощью поисковика в браузере, а не переходить по ним из письма.



В свою очередь, директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов советует сразу удалять письма от незнакомцев.





Руслан Сулейманов директор управления информационных технологий компании ESET Если вы получили письмо, в котором содержится ссылка, обязательно проверьте, куда она ведет. Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и так далее), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями.

Вместе с тем из-за пандемии коронавируса все больше людей переходят на удаленную работу. По мнению IT-экспертов, этот факт тоже может поспособствовать всплеску киберпреступности. Главная опасность заключается в том, что к инфраструктуре той или иной компании станет подключаться значительно больше потенциально зараженных устройств. Кроме того, вырастет объем трафика данных, который должен шифроваться.



Насколько опасен "киберкоронавирус"?

IT-специалист и генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов рассказал Москве 24, что аферисты научились маскировать вредоносный спам под все что угодно. По его мнению, наиболее распространенное и опасное, – это ссылка, спрятанная в картинке. Дело в том, что такое сообщение защитными системами не распознается.





Иван Семенов IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Все, что отклоняется от обычного, то опасно. Просят куда-то перейти, что-то заполнить – это сразу можно считать подозрительным.

Специалист добавил, что сегодня опасны не только мошенники, которые обманом завладевают личными данными. Вирусные программы тоже являются поводом для беспокойства, поскольку они научились обходить средства защиты. К примеру, система Android больше всех подвержена кибератакам из-за несвоевременного обновления программного обеспечения, полагает Семенов. Крайне уязвимыми по этой же причине считаются операционные системы Windows 7 и XP.

Эксперт по кибербезопасности Александр Власов пояснил Москве 24, что любая чрезвычайная ситуация всегда ведет к активизации мошенников. Он напомнил, что в начале 2000-х годов в России чуть не упала вся информационная система из-за вируса ILOVEYOU (перевод с англ. ЯТЕБЯЛЮБЛЮ. – Прим. ред.), который также распространялся через электронные письма.

"С тех пор люди начали забывать о том, что это такое, хотя тогда все было ужасно: очень много средств потратили антивирусные компании для того, чтобы объяснить, почему нельзя эти ссылки открывать", – отметил Власов.





Александр Власов эксперт по кибербезопасности Поэтому рекомендация одна – не открывайте ни на телефоне, ни на компьютере ссылки, если вы получили их с неизвестных номеров и адресов. Ссылки можно открывать только от родственников, супругов, близких знакомых и так далее.

Кроме того, специалист прогнозирует, что с ростом паники из-за коронавируса мошенники будут придумывать все новые схемы.

"Например, начнут больше звонить, чтобы предложить бесплатно пройти исследование на коронавирус, но для этого попросят номер вашего паспорта, страхового полиса и так далее. Под этим соусом станут воровать персональные данные", – предположил он.





Александр Власов эксперт по кибербезопасности Сейчас все будет очень плохо для тех, кто невнимателен и не следит за своими деньгами. Многие мошенники захотят воспользоваться текущей ситуацией и погреть на этом руки. Если вас просят продиктовать или написать номер любого вашего документа, сразу кладите трубку или закрывайте этот сайт.

Также, по словам Власова, в связи с продуктовой паникой может появляться множество подложных сайтов доставки, где система будет просить внести предоплату.

"Как только отменили наборы зрителей в студии для съемок телешоу, сразу начали появляться мошенники, которые якобы набирают по тем же расценкам, но для гарантии просят перевести депозит на карту, который потом якобы вернут", – добавил эксперт.