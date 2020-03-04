В Москве пожаловались на новую схему телефонного мошенничества

Телефонные аферисты взяли на вооружение новую схему мошенничества. Так, одной из жительниц столицы позвонил якобы сотрудник Центрального банка России (ЦБ РФ) и предложил перевести накопившийся на ее счете кешбэк на банковскую карту, пока деньги не исчезли. Она вовремя распознала неладное, однако не стала прерывать разговор. Рассказываем, что из этого вышло, а также разбираемся, можно ли обхитрить телефонного мошенника.



"Нам не нужны ваши деньги"

Фото: depositphotos/ kegfire

Фотографу из Москвы Веронике Плехановой на личный номер позвонил неизвестный человек и представился якобы сотрудником Центробанка, отвечающим за производство банковских карт. По ее словам, голос из трубки предложил ей вернуть кешбэк на сумму девять тысяч рублей. Как заявлял мужчина, именно столько "накопилось" на счете Вероники в ЦБ РФ.

Собеседник попытался узнать данные ее карты, чтобы "перевести" всю сумму. Но Вероника сначала поинтересовалась, знает ли он номер ее счета в Центробанке (его она, конечно же, не открывала, поскольку это невозможно сделать). А затем, когда окончательно убедилась, что с ней разговаривает мошенник, решила ему подыграть.

"Нам не нужны ваши деньги. Сейчас подключим услугу, вам перечислят на карту кешбэк 9 000. Вы сможете воспользоваться деньгами, когда захотите. Продиктуйте номер карты. Продиктуйте срок действия. Продиктуйте три цифры на обороте", – пересказывает слова злоумышленника Вероника.

Разумеется, она не стала называть свои данные, а просто продиктовала цифры наугад. На это голос в трубке сообщил, что такой комбинации в системе нет. Вероника посетовала, что не может разглядеть последнюю цифру своей карты и предложила мужчине самостоятельно подобрать ее. Чуда не случилось, поэтому напоследок собеседник решил поинтересоваться, сколько денег лежит на карточке и на какие нужды.

Вероника не растерялась и сообщила, что на счету якобы хранит чуть больше двухсот тысяч рублей на свадьбу. Ее собеседник, приободрившись, заботливо посоветовал ей обратиться в банк, чтобы узнать последние цифры карты. Или, как вариант, назвать ему кодовое слово. Вероника ответила, что не помнит его. На это получила предложение сходить в банк и на месте все выяснить. Мужчина также уточнил, когда она сможет утрясти все нюансы, чтобы впоследствии повторно набрать ей.

"Он обещал с утра сегодня перезвонить, но больше не перезванивал. Жду", – рассказала Вероника Москве 24.

Она также добавила, что не планирует обращаться в правоохранительные органы, так как, по ее словам, "жаловаться нет оснований – меня не развели".





Вероника Плеханова фотограф Тут речь идет о сливе данных не по карте, поскольку у них не было информации, а по номеру телефона и имени. Но на профессиональных ресурсах, которыми я пользуюсь по роду деятельности, это открытая информация, так что непонятно, на что жаловаться в полицию.

Вероника добавила, что раньше уже имела дело с телефонными мошенниками. Вместе с тем она подчеркнула, что "очень трудно поддается на манипуляции".





Ранее в схожую ситуацию попала семья Лысенковых из столицы. К сожалению, супруги в итоге пострадали от мобильных аферистов. На номер женщины позвонил молодой человек и представился сотрудником службы безопасности Сбербанка, сообщив, что с ее карты совершаются подозрительные операции. Чтобы их остановить, Лысенкову попросили озвучить код из СМС-сообщения. Она назвала комбинацию, а позднее узнала, что "оформила" кредит на 150 тысяч рублей. После этого женщина отправила запрос в банк, а также подала заявление в полицию.

Вывести злоумышленника на чистую воду

Фото: depositphotos/ yekophotostudio

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов пояснил Москве 24, что быстро раскусить злоумышленника Веронике удалось, поскольку она знала, что Центробанк является регулятором остальных банков в стране и "никаких счетов у граждан там не может быть".

"В данной ситуации, если это была только попытка развести, то все зависит от человека: если он хочет найти этих нехороших людей, то, в принципе, это нормальная практика, когда люди жалуются на подобные действия мошенников и пытаются как-то их разыскать. Ведь сама собой проблема не решится. Если мы попытаемся сообща всем миром ее решить, то, возможно, и получится это сделать", – пояснил эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Тут многое зависит от заинтересованности и от масштаба мошенничества. Полиции тоже нужно постараться, чтобы расследовать всю цепочку событий, которые должны привести в теории к злоумышленнику. Тем более предполагаемое хищение не состоялось, а у человека нет убытков.

При этом собеседник Москвы 24 предостерегает от попыток "разводить" мошенников в ответ. Это можно делать только в том случае, если есть желание "вывести злоумышленника на чистую воду" и передать сведения о нем в полицию, полагает специалист.

"В следующий раз он будет более осторожным, внимательным и осведомленным, кого-то другого сможет развести, поняв, на чем прокололся в прошлый раз. Более того, есть подготовленные люди, психологи, которые используют нюансы человеческой психики, чтобы воздействовать на жертву и получать информацию. А человек, изначально знавший, что это мошенник, выдаст ему нужные данные, даже не заметит", – заключил Ульянов.