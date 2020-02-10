Психолог рассказал, почему люди верят телефонным мошенникам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Завкафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова Александр Тхостов рассказал Москве 24, почему люди идут на поводу у телефонных мошенников. По его словам, клиентов банков губит обычная человеческая наивность.

"Это же нормальное чувство человека, когда ему позвонят и предлагают обезопасить его от чего-то. Но только параноики должны думать о том, что их постоянно будут обманывать. Нормальный человек не может так думать, потому что с этим тяжело жить", – подчеркнул Тхостов.



Александр Тхостов завкафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова Выбор у человека небольшой: либо вы никому не верите, тогда тяжело жить, либо вы всем верите, тогда жить еще тяжелее. Это обыкновенная наивность, но она нормальна.

Психолог добавил, что мошенники часто звонят пенсионерам, потому что у них чувство внимания может быть притуплено. При этом, по его словам, при любых сомнениях во время телефонного разговора лучше перезвонить самому в банк или сходить в отделение.

"Они очень убедительно делают, говорят вещи, при которых создается ощущение, что об этом не может знать посторонний человек. Они называют номер вашей карты, ваши личные данные, конечно, человек реагирует на это", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее СМИ сообщили о новой уловке, которой начали пользоваться телефонные мошенники. Если раньше злоумышленники сообщали в телефонном разговоре о том, что счет клиента банка заблокирован из-за подозрительной активности, то сейчас мошенники интересуются, в каком банковском отделении и когда клиент хочет закрыть счет, так как человек якобы подал заявление на эту операцию. При этом потенциальной жертве аферы предлагают назвать свои личные данные, чтобы спасти деньги, переведя их на безопасный счет.

Эксперты в данном случае советуют не сообщать звонящему коды для подтверждения операций из СМС-сообщений или реквизиты своей карты: ССV-код и срок ее действия. Кроме того, если клиент ответил на подозрительный звонок, ему не стоит продолжать разговор, а нужно побыстрее его закончить и самому перезвонить в банк для выяснения причин.

Однако крупнейшие банки и мобильные операторы из "большой четверки" сами начали бороться с мошенниками, которые используют подменные мобильные номера, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации. Операторы мобильной связи разработали специальное технологическое решение, которое с помощью специальных IT-платформ позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам.

Как правило, мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени организации, а затем путем обмана они просят назвать секретные коды операций, которые приходят на телефон клиента, и пытаются вывести деньги через личные кабинеты или просто с карт.