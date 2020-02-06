Мошенники взяли кредит на 150 тысяч рублей на имя москвички

Семья москвичей Ивана и Марины Лысенковых стала очередной жертвой мобильных аферистов. На номер женщины позвонил молодой человек и представился сотрудником службы безопасности Сбербанка, сообщив, что с ее карты совершаются подозрительные операции. Чтобы их остановить, Марину попросили озвучить код из СМС-сообщения. Она назвала комбинацию, а позднее узнала, что "оформила" кредит на 150 тысяч рублей. Разбираемся, как вовремя распознать мошенников и можно ли снять с себя невольно приобретенные долговые обязательства.



Кредит в один клик?

Марина в этот день, по словам мужа, была дома одна с ребенком. Раздался звонок от лжесотрудников Сбербанка. "Жене сказали, что по ее карте проходят мошеннические действия. Они же назвали ее фамилию, имя и отчество, паспортные данные. Но она была с маленьким грудным ребенком, как-то ее закрутили", – рассказывает Иван.

Марине объяснили, что прекратить подозрительные операции можно, просто назвав код из СМС-сообщения.





Марина Лысенкова Я испугалась и, к сожалению, сказала этот код. А дальше, соответственно, человек был подключен к моему мобильному банку.

После диалога с "представителем" банка она зашла в мобильное приложение и увидела, что на нее оформлен кредит на 150 тысяч рублей. При этом мошенники уже успели вывести соответствующую сумму со счета. На следующий день женщина отправилась в отделение полиции и подала заявление. Там ответили, что ничего сделать не могут, поскольку Марина сама назвала код. Тогда она обратилась в банк.

"В Сбербанке сказали, что код из СМС является подписью. И если я его сообщила, то банк никакой ответственности за это не несет. Поэтому кредит в любом случае придется выплачивать", – жалуется женщина.





Марина Лысенкова Это очень обидно. Я не знаю, как можно одобрять кредиты онлайн. Это мне было одобрено 150 тысяч, а есть люди, у которых на счетах огромные суммы.

По словам Ивана, в полиции сказали, что семье повезло, поскольку недавно на одного человека через приложение оформили кредит на шесть миллионов рублей. В свою очередь, Сбербанк прислал Марине официальный ответ, в котором объяснил причину отказа снять с нее долговые обязательства (есть в распоряжении редакции. – Прим. ред.).

"У банка нет оснований для возврата средств. Для предотвращения повторных списаний банк провел мероприятия по блокировке удаленных каналов обслуживания", – говорится в сообщении.

В письме также уточняется, что по условиям обслуживания карт проведение любых операций совершается с использованием пароля и подтверждается персональными средствами доступа: постоянными и одноразовыми паролями, трехзначным кодом, который указан на обратной стороне карты, реквизитами карты, ПИН-кодом, логином для входа в веб-версию или мобильное приложение системы "Сбербанк онлайн". Они же являются аналогом собственноручной подписи.

Как не попасть в руки к мошенникам?

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24: главная проблема заключается в том, что мошенники изначально имеют в распоряжении персональную информацию жертвы. По словам эксперта, после получения секретного кода они спокойно могут взять кредит через личный кабинет.

"Фактически паспортные данные, номер счета и другие личные данные клиента – это ключевая информация, до 90 процентов которой нужно, чтобы реализовать мошенническую схему. Причем в разных банках немного разные правила и разные возможности личных кабинетов: у кого-то больше возможностей в мобильном приложении, у кого-то в классическом интернет-банке", – подчеркнул эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Фактически каждая возможность использования денег клиентом банка означает и дополнительный риск.

По мнению Ульянова, большое количество звонков от аферистов связано в том числе с тем, что сами банки все чаще связываются с клиентами по вопросам безопасности. Он поясняет: несколько лет назад почти любая операция проходила без вопросов, а теперь кредитные организации используют разные механизмы для предотвращения мошенничества.

"Но настройки этих систем не всегда корректны. Причем бывает, что абсолютно типовая операция, которую совершает клиент, системой почему-то считается подозрительной, она ее блокирует. Или сотрудник банка звонит, чтобы подтвердить операцию. Люди привыкают к этому, и когда звонит злоумышленник, который располагает той же самой информацией о своей жертве, то это очень похоже, что совершается звонок сотрудником банка", – пояснил специалист.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Максимально скептически нужно относиться к любым входящим коммуникациям. Злоумышленники понимают психологию человека, поэтому стараются получить всю информацию здесь и сейчас. Если есть какие-то сомнения, то для клиентов банков лучшая практика – это сбросить звонок, а затем перезвонить в банк и выяснить, что там действительно произошло. Пусть вы потеряете время, пока они будут разбираться, но деньги останутся в безопасности.

Кроме того, эксперт советует подключить услугу банка по уведомлению о списании денег со счета, даже если она платная.

"Когда люди через несколько месяцев или полгода пытаются снять деньги и только тогда обнаруживают, что те куда-то пропали, то оспорить эти операции в связи с давностью максимально проблематично, фактически деньги для клиента будут потеряны", – отметил собеседник Москвы 24.



При этом к услуге страхования счета от мошенников, когда человек вносит страховую премию за сохранение определенной суммы на счету, эксперт относится скептически. По его мнению, вопросами безопасности "должны быть озабочены" и клиент, и сам банк.

"А тут банк делегирует вопросы безопасности и ответственность за возможные проблемы на клиента, что некорректно. Даже без страховки, если клиент при спорной операции своевременно обращается в банк (в течение суток), то банк должен вернуть деньги клиенту, а затем начать расследование. И если не докажет, что клиент каким-то образом был вовлечен в эту мошенническую схему, то банк несет ответственность и в любом случае эту сумму возмещает", – предложил Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Если мы говорим о безопасности денег в банке, то лучше распределять средства по разным счетам. Даже если злоумышленники завладели карточкой, то фактически будут иметь доступ только к одному счету. Основную сумму нужно поместить на счет, с которого труднее снять деньги. Также хорошая практика – завести виртуальную карту для покупок в интернет-магазинах или использовать для этого другую пластиковую карту. Базовая рекомендация – чем сложнее получить деньги самому человеку, тем это сложнее и злоумышленнику.

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович добавил, что также не стоит скачивать сторонние приложения для хранения паролей. По его мнению, они могут быть заражены вирусом.

"Причем некоторые такие программы сделаны по-мошеннически красиво. Например, называют их наподобие "приложения для единого управления всеми паролями и счетами", чтобы у вас было побольше защиты. А приложение на самом деле является шпионским и мошенническим. Везде, где вы видите однофакторную аутентификацию, то есть для проведения операции нужно подтвердить действие один раз, знайте, что этого недостаточно. Сейчас считается, что двухфакторная аутентификация плюс голова на плечах – это почти стопроцентная защита", – пояснил собеседник Москвы 24.





Андрей специалист по кибербезопасности Хакер ищет ситуацию, когда можно будет завладеть двумя факторами. Поэтому нельзя, чтобы на одном устройстве можно было вводить логин и пароль, а также получать СМС. Если вы потеряли устройство, то хакер сможет расковырять парольную защиту. Надо разделять их на разные устройства.

Кроме того, по его словам, в последнее время банки проводят активные эксперименты с биометрией, однако и ее нельзя считать стопроцентной защитой.

"Например, если злоумышленник сделает на 3D-принтере специальные очки, которые при распознавании лица по специальным меткам будут считываться системой, как будто вы другой человек. Они позволяют спрятаться или анонимно снять деньги и не засветить лицо перед банкоматом. Во многих банках уже функционирует биометрия, например в "Сбербанке". Эта система новая и пока что небезопасная", – заключил Масалович.

Также эксперты не советуют скачивать программы для смартфона по просьбе лжесотрудников банка. С помощью приложений удаленного доступа к устройству мошенники могут получить пароли к личному кабинету и перевести все деньги на свой счет. Доказать попытку взлома потом будет практически невозможно, поскольку формально клиент сам разрешил подобное подключение.

Соболева Илона, Федотов Анатолий, Мария Ефимова