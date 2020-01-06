Россиян предупредили об активизации мошенников к концу праздников

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К концу новогодних праздников мошенники войдут в свой "обычный режим" после спада активности в начале зимних каникул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

"Разница в активности мошенников между рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. Как правило, в первые дни праздников активности практически нет", – отметили в банке.

Эксперты подчеркнули, что большинство преступлений совершаются с помощью социальной инженерии. Широкое распространение получили и телефонные звонки: мошенники представляются сотрудниками банка и просят клиентов перевести деньги на некий "резервный счет".

В Сбербанке напомнили, что "резервного счета" не существует, а сотрудники не имеют права совершать подобных действий.

Ранее сообщалось о новой волне мошенничества в социальной сети Instagram. Злоумышленники похищают популярный аккаунт у его владельца, размещают объявления о якобы произошедшем несчастье и начинают сбор денег на "лечение" родственника.

