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Москва 24

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Общество

02:57

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

общество город

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве появился новый вид мошенничества. Так, жители столицы по почте получают постановления о назначении административного наказания, которые якобы вынесены Роспотребнадзором.

Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщил Департамент труда и социальной защиты населения Москвы, опубликовав рекомендации, помогающие не стать жертвой обмана.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по городу, письма распространяются посредством "Почты России" и содержат квитанции с неверными реквизитами для оплаты штрафов.

В корректном постановлении о назначении наказания должен быть указать счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства, напомнили в Роспотребнадзоре.

В случае сомнений в правильности полученного требования ведомство призвало обращаться по контактному номеру телефона для получения консультаций – 8-495-687-29-86.

Россиянам ранее рекомендовали отвечать на незнакомые звонки по телефону словом "алло". Таким способом мошенники не могут собирать биометрию – цифровые отпечатки голоса.

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