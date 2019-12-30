В Москве задержали 16 подозреваемых в мошенничестве с квартирами

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице правоохранителям удалось задержать 16 участников преступной группы по факту мошенничества с недвижимостью. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что подозреваемые размещали в Сети объявления об аренде квартир по низким ценам. После в беседе с потенциальными съемщиками они представлялись агентами недвижимости и звали приехать в офис для того, чтобы выбрать интересующее жилье.

"После подписания договора и передачи денежных средств граждане получали информацию о времени встречи с собственником жилья. Однако в дальнейшем в указанное место псевдоарендодатели не являлись", – сообщила Волк.

По ее словам, каждый день злоумышленники получали около 200 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Трое членов группы были арестованы, еще 13 оставлены под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

Ранее СК начал проверку данных о мошенничестве юристов в столице. Так, граждане заплатили сотни тысяч рублей якобы специалистам, однако не получили юридическую помощь. В результате пострадали десятки человек.