Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11:27

В Москве задержали 16 подозреваемых в мошенничестве с квартирами

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице правоохранителям удалось задержать 16 участников преступной группы по факту мошенничества с недвижимостью. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что подозреваемые размещали в Сети объявления об аренде квартир по низким ценам. После в беседе с потенциальными съемщиками они представлялись агентами недвижимости и звали приехать в офис для того, чтобы выбрать интересующее жилье.

"После подписания договора и передачи денежных средств граждане получали информацию о времени встречи с собственником жилья. Однако в дальнейшем в указанное место псевдоарендодатели не являлись", – сообщила Волк.

По ее словам, каждый день злоумышленники получали около 200 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Трое членов группы были арестованы, еще 13 оставлены под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

Ранее СК начал проверку данных о мошенничестве юристов в столице. Так, граждане заплатили сотни тысяч рублей якобы специалистам, однако не получили юридическую помощь. В результате пострадали десятки человек.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика