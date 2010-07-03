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Москва 24

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Происшествия

15:21

Полицейские задержали двух женщин за кражи у пенсионеров свыше 1,8 млн рублей

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали двух женщин по подозрению в кражах денег и мошенничестве на сумму свыше 1,8 миллиона рублей в отношении пенсионеров в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в столице.

23-летнюю и 39-летнюю женщин заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Выявлено три факта хищения денег у пенсионеров. Задержанные звонили одиноким пожилым людям, представляясь сотрудницами служб соцзащиты или пенсионного фонда. Они говорили о предстоящей денежной реформе. Под видами соцработников женщины приходили в квартиры и похищали накопления.

Заявление поступило от 82-летнего мужчины. Он рассказал, что ему позвонила лжесотрудница Пенсионного фонда. По ее словам, из-за денежной реформы нужно было поменять старые деньги на новые.

После этого злоумышленницы пришли в жилье пенсионера на Большой Академической улице. Переписав номера купюр, они отдали деньги владельцу и ушли. Но, пересчитав их, потерпевший понял, что преступницы забрали 40 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел в сентябре. Лжесоцработника арестовали за кражу более миллиона рублей из квартиры 82-летней москвички. Мужчина представился соцработником, зашел в квартиру, пробыл там около часа.

Оказалось, что он украл паспорт и деньги. Было возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

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