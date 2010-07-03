Более миллиона рублей украли у 93-летней москвички

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Более 1,1 миллиона рублей похитили у 93-летней пенсионерки в столичном районе Соколиная Гора.

Как сообщили в пресс-службе МВД по городу, кража произошла на улице Буракова.

Установлено, что неизвестный проник в квартиру "путем свободного доступа".

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, передает Агентство "Москва".

Ранее неизвестный украл более миллиона рублей у пенсионерки под видом соцработника.