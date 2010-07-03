Подозреваемого в ограблении пенсионера задержали на юге Москвы

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Полиция задержала в столичном районе Бирюлево Западное мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера и несовершеннолетнего.

Как сообщает пресс-служба МВД по Москве, с заявлением обратился 66-летний мужчина. По его словам, в лесополосе на Булатниковском проезде на него напали двое неизвестных.

Злоумышленники похитили принадлежащие пенсионеру мобильные телефоны и банковские карты. Позже с аналогичным заявлением обратился житель столицы.

Он рассказал, что также в Булатниковском проезде забрал у его сына мобильный телефон. Общий ущерб от действий преступников составил 55 тысяч рублей.

В результате сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, которым оказался 22-летний приезжий. Возбуждены уголовные дела.

Ранее правоохранители задержали 25-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, которая под видом социального работника похитила у пенсионера 775 тысяч рублей.