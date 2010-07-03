Мошенники выманили код от карты у сотрудницы МВД и списали деньги

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Мошенники похитили деньги с банковской карты сотрудницы главного управления МВД по Московской области.

Женщине поступил звонок от якобы работницы банка, которая заявила о попытке списания денег с карты потерпевшей.

В ходе беседы сотрудница МВД сообщила коды, приходившие по SMS. В результате с карты списали 36,5 тысяч рублей.

Жертвой злоумышленников стала 38-летняя замначальника отдела управления организации охраны общественного порядка.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, после проверки было возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала пятерых телефонных мошенников, которые похитили 12 миллионов рублей у пенсионеров.