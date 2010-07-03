Эксперт рассказал, как обезопаситься от телефонного мошенничества от имени банка

14:23
14:23
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц прокомментировал Москве 24 новый способ телефонного мошенничества от имени банка. Лжесотрудник сообщает о необходимости приостановить подозрительную попытку перевода денег клиента в другом регионе. Впоследствии под видом помощи злоумышленники убеждают жертву использовать программу для удаленного доступа к смартфону teamviewer.
Эксперт рассказал, что любой звонок от имени кредитной организации сам по себе должен насторожить человека.
"Банк не звонит клиентам и никого не просит ничего установить, никогда не просит продиктовать номер карточки. Гражданам нужно запомнить, что банк этим не занимается", – подчеркнул он.
Лифшиц пояснил, что teamviewer – это программа, позволяющая удаленно предоставить доступ к вашему устройству.
"Злоумышленники просят вас установить программу и открыть доступ к вашему телефону. Способ мошенничества остался тот же: все так же звонят, представляются банком. Просто они теперь действуют более изощренными методами", – говорит специалист.
Руководитель Агентства кибербезопасности также дал рекомендации, как не попасться мошенникам на удочку.
Ранее СМИ сообщили, что в России появился новый способ телефонного мошенничества, при котором звонящий представляется сотрудником банка. Он рассказывает жертве о необходимости приостановить подозрительную попытку перевода ее денег в другом регионе. Затем сообщает якобы о блокировке действий вымышленных злоумышленников. При этом у человека специально не спрашивают никакие персональные данные, тем самым ослабляя его бдительность.
Впоследствии мошенники предлагают "сверить устройства", имеющие доступ к личному кабинету клиента банка, чтобы обеспечить "полную безопасность" счетов. Для этого у него узнают, какой операционной системой он пользуется – Android или IOS. Получив эту информацию, злоумышленники сообщают, что им нужна помощь стороннего приложения – teamviewer.
Дело в том, что эта программа дает постороннему человеку возможность подключиться к смартфону жертвы и совершить любую операцию от ее лица. Доказать попытку взлома потом будет практически невозможно, так как формально вы сами разрешили подобное подключение.
Ранее заместитель председателя Центробанка России Дмитрий Скобелкин рассказал о наиболее распространенных схемах мошенничества с платежными картами. По его словам, сегодня преступники используют порядка десяти схем для обмана граждан. Самой частой из них является следующая: мошенники выманивают у жертвы ее персональные данные, представляясь сотрудниками кредитной организации и предупреждая о некой несанкционированной операции с картой, а затем опустошают счет. Проблема заключается в том, что злоумышленники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.
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