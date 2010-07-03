В ЦБ рассказали, как не стать жертвой мошенников

12:26
12:26
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Фото: depositphotos/ilkaydede
Заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Скобелкин в беседе с ИА "НСН" рассказал о наиболее распространенных схемах мошенничества с платежными картами и поделился советами относительно того, как не стать жертвой подобных махинаций.
По словам Скобелкина, в настоящее время преступники используют порядка десяти схем для обмана граждан. Самой частой из них является следующая: мошенники выманивают у жертвы ее персональные данные, представляясь сотрудниками банка и предупреждая о некой несанкционированной операции с картой, а затем опустошают счет. Большая проблема заключается в том, что злоумышленники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.
Скобелкин отметил, что, получив подозрительный звонок, лучше сразу положить трубку, найти актуальный номер "горячей линии" вашей кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.
Также зампред ЦБ предупредил о том, что преступники привыкли играть на психологии человека – они либо пугают жертву возможной потерей средств, либо врут о неком случайном денежном выигрыше, который можно получить, лишь сообщив конфиденциальную информацию. Таким образом, создается стрессовая ситуация, подталкивающая человека к поспешным и необдуманным действиям. Любопытно, что, согласно статистике, основными жертвами мошенников становятся женщины 30-40 лет.
Вместе с тем Скобелкин добавил, что информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.
По словам зампреда ЦБ, ко второму чтению в Государственной думе уже подготовлен законопроект, который наделяет Банк России правом досудебной блокировки доступа к фишинговым онлайн-ресурсам, что значительно повысит уровень безопасности личных данных граждан.
Резюмируя, Скобелкин заключил, что для продуктивной борьбы с подобными явлениями необходимы совместные усилия ЦБ, коммерческих банков, правоохранительных органов и средств массовой информации.
Как воруют деньги с банковских карт
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