Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:26

В ЦБ рассказали, как не стать жертвой мошенников

общество

12:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/ilkaydede

Заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Скобелкин в беседе с ИА "НСН" рассказал о наиболее распространенных схемах мошенничества с платежными картами и поделился советами относительно того, как не стать жертвой подобных махинаций.

По словам Скобелкина, в настоящее время преступники используют порядка десяти схем для обмана граждан. Самой частой из них является следующая: мошенники выманивают у жертвы ее персональные данные, представляясь сотрудниками банка и предупреждая о некой несанкционированной операции с картой, а затем опустошают счет. Большая проблема заключается в том, что злоумышленники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.

Скобелкин отметил, что, получив подозрительный звонок, лучше сразу положить трубку, найти актуальный номер "горячей линии" вашей кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

Также зампред ЦБ предупредил о том, что преступники привыкли играть на психологии человека – они либо пугают жертву возможной потерей средств, либо врут о неком случайном денежном выигрыше, который можно получить, лишь сообщив конфиденциальную информацию. Таким образом, создается стрессовая ситуация, подталкивающая человека к поспешным и необдуманным действиям. Любопытно, что, согласно статистике, основными жертвами мошенников становятся женщины 30-40 лет.

Вместе с тем Скобелкин добавил, что информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.

По словам зампреда ЦБ, ко второму чтению в Государственной думе уже подготовлен законопроект, который наделяет Банк России правом досудебной блокировки доступа к фишинговым онлайн-ресурсам, что значительно повысит уровень безопасности личных данных граждан.

Резюмируя, Скобелкин заключил, что для продуктивной борьбы с подобными явлениями необходимы совместные усилия ЦБ, коммерческих банков, правоохранительных органов и средств массовой информации.

Как воруют деньги с банковских карт

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика