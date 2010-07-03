Эксперты рассказали, что ждет рубль к концу года

Экономисты прогнозируют, что рубль будет постепенно дешеветь, передает телеканал Москва 24. Причем если польский финансист Ярослав Косатый считает, что к концу года за доллар будут давать 69 рублей, то российские эксперты не согласны с этим и настроены более оптимистично.

Экономист Антон Шабанов назвал прогноз Косатого "излишне пессимистичным" и построенным "на однобокости". "На том, что наш российский Центробанк снижает ставку, а американская ФРС при этом молчит", – пояснил российский эксперт.

По мнению Шабанова, "не стоит забывать, что рынок ждет снижение ставок в том числе у ФРС США", поэтому обе стороны будут находиться в равных условиях. Экономист отметил, что поддерживает прогноз большинства экспертов, согласно которому к концу года рубль будет стоить около 65 рублей за доллар.

Финансовые аналитики успокоили россиян: обвал рубля возможен только при чрезвычайной ситуации. Такой ЧС может стать, например, резкое снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель. Сейчас стоимость нефти марки Brent держится в районе 65 долларов за баррель.

Накануне авторитетный польский аналитик Ярослав Косатый дал прогноз, что к концу 2019 года рубль может подешеветь на 9%, а доллар будет стоить 69 рублей. По словам финансиста, российская валюта подешевеет в связи со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ и возможным понижением ключевой ставки.

Эксперты также не исключили, что 26 июля может стать "самым плохим днем" для рубля в этом месяце. В этот день Центробанк проведет заседание по монетарной политике, на котором могут принять решение снизить ключевую ставку. Как отметил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский, на курс рубля также влияют санкции, нефтяной фактор и "бюджетное правило", по которому ЦБ закупает валюту для Минфина.

Ранее российский рубль признали самой недооцененной валютой в мире. К такому выводу пришел журнал Economist на основе "индекса бигмака". По результатам исследования, на данный момент валютный курс рубля на 64,5% больше его реальной стоимости.