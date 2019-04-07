Назван курс рубля на лето

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Каким будет курс рубля этим летом, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

По словам аналитика, пишет "Российская газета", период с января по март 2019 года оказался очень удачным для российской валюты. Рубль продемонстрировал лучшую динамику как среди развитых, так и среди развивающихся мировых валют. В частности, он укрепился на 6,4% по отношению к доллару.

Как пояснил эксперт, главной причиной успеха рубля в первом квартале был подъем интереса к рисковым активам на развивающихся рынках. По мнению экономиста, негативно повлиять на курс рубля способны, в первую очередь, антироссийские санкции. Если же санкционное давление не будет серьезно усиливаться, а нефтяные котировки останутся благоприятными, то рубль может возобновить восходящую динамику, пояснил Бабин. При самом выгодном развитии событий, российская валюта может вернуться к восьмимесячным вершинам, установленным в конце марта, считает эксперт.

По мнению аналитика, этим летом курс доллара может колебаться в пределах от 64 до 66 рублей, а евро будет стоить 72−74 рубля. Тем не менее, отметил Бабин, в настоящее время на евро влияет негативная статистика по европейской экономике и неопределенность, связанная с Brexit. В таких условиях, не исключил аналитик, пара евро − рубль может показать и более слабую динамику.

Бабин также рассказал, что в первом квартале, наряду с рублем, укрепились такие валюты, как египетский фунт, британский фунт и китайский юань. А наиболее ощутимое падение продемонстрировали аргентинское песо, потерявшее почти 15% своей стоимости, и турецкая лира.