Что будет происходить с рублем в апреле

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В последние месяцы курс рубля оставался стабильным, но уже в апреле ситуация может измениться. Эксперты не исключили, что санкции и другие негативные экономические факторы ослабят российскую валюту и вызовут очередную волну инфляции, пишут "Дни.ру".

Ослабление рубля, в свою очередь, приведет к росту цен на потребительские товары. Как напомнил эксперт в сфере финансов и банковского дела московского отделения "Опоры России" Владимир Григорьев, значительная часть таких товаров производится при помощи иностранных технологий и оборудования или же имеет альтернативную стоимость в долларах.

Персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин, со своей стороны, пояснил, что стабильность и даже укрепление рубля в марте были связаны со спросом на нефть. Из-за новых санкций Запада динамика курса российской валюты может пойти по нисходящей уже в первой половине апреля, считает эксперт.

При этом Маришин посоветовал не опасаться резких колебаний рубля. По его мнению, стабильный спрос на нефть поддержит курс российской валюты. "Если говорить о горизонте 6−12 месяцев, тут с большой долей вероятности мы увидим рост доллара до отметки 65−70 рублей", − предположил экономист.

Главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский тоже заверил, что ожидать укрепления рубля пока не стоит. Согласно его прогнозу, в апреле стоимость российской валюты будет колебаться в диапазоне 63−66 рублей за доллар.