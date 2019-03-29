Доллар в апреле сойдет с ума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Поддерживающие рубль факторы исчерпали себя, нефть начала дешеветь на мировых биржах. В результате в ближайшее время российская валюта начнет дешеветь. Такое мнение высказал старший аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов, передает портал "Дни.ру".
Аналитик считает точкой невозврата для рубля отметку 65,20 за доллар. Если этот рубеж будет перейден, то можно ждать значений на уровне 69 рублей за доллар. Эксперт также порекомендовал тем, кто планирует купить иностранную валюту, поспешить.
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" утром в пятницу, 29 марта, рубль укрепляется к бивалютной корзине. Это связано с улучшением ситуации с рисковыми активами на глобальном рынке и динамикой большинства валют emerging markets.
Ранее эксперты поделились прогнозами, что будет с курсом валют в апреле. Большинство аналитиков отмечают благоприятную обстановку для укрепления рубля в конце марта, но опасаются нового удара американских санкций в следующем месяце.
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