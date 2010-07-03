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13:04

Эксперты рассказали, что будет с курсом рубля в апреле

экономика финансы

13:04

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Эксперты поделились прогнозами о том, что будет с курсом валют в апреле. Большинство аналитиков отмечают благоприятную обстановку для укрепления рубля в конце марта, но опасаются нового удара американских санкций в следующем месяце, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как пояснил директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, налоговый период подходит к концу, а вместе с ним "тает" и поддержка рубля со стороны российского бизнеса, покупавшего рубли для налоговых выплат. "В апреле курс рубля будет сильно зависеть от санкционной риторики Запада", − считает эксперт.

Он не исключил, что конгресс США может ввести ограничения на покупку российских ОФЗ нерезидентами или же ограничить расчеты в долларах для некоторых крупных банков. "Сейчас условия для покупки доллара близки к идеальным", − заверил Жарский.

Его опасения по поводу новых санкций США разделяет глава аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель. По ее словам, "главный негативный фактор − санкционный". Год назад именно в апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции, которые поддержали в ЕС, напомнила эксперт. "И если прошлогодняя история с ограничительными мерами повторится, то никакие продажи ОФЗ не поддержат российскую валюту", − отметила Френкель, предположив, что в этом случае курс доллара вырастет до 68 рублей.

Старший вице-президент Московского кредитного банка Эрик де Бошам придерживается более оптимистичных взглядов. По его мнению, "сегодня есть много факторов, которые способствуют укреплению рубля". В их числе банкир назвал смягчение денежно-кредитной политики в США, "снижение градуса санкционной риторики" и итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Он также отметил успешное размещение евробондов российскими компаниями и рост цен на нефть.

В апреле доллар будет стоить в пределах 65−65,5 рубля, а евро − 74−74,5 рубля, полагает эксперт. "С точки зрения покупки валюты начало апреля − скорее всего, наиболее удачный момент", − заверил он.

На прошлой неделе рубль ускорил рост к доллару, укрепившись до максимума за семь месяцев. По мнению экспертов, на курс повлияли налоговые выплаты.

экономика финансы

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