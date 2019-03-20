Рубль ускорил рост к доллару

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В среду, 20 марта, курс доллара к рублю на торгах Московской биржи снизился на 0,41%, и по состоянию на 21:05 мск составил 64,13 рубля.

Что касается евро, то курс европейской валюты снижается на Мосбирже на 0,19%. Стоимость евро составила 72,96 рубля.

По данным на 19 марта, рубль укрепился до максимума за семь месяцев. Более того, на этой неделе аналитики не исключают роста курса российской валюты к американской. По мнению экспертов, на курс повлияли налоговые выплаты.