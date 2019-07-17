Назван "самый плохой день" для рубля в июле

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Пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля в июле. В этот день состоится заседание по монетарной политике Банка России, на котором может быть понижена ключевая ставка.

"Инвесторов может постичь разочарование", – цитирует "Российская газета" эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского.

Специалист отметил, что на российскую валюту оказывают влияние нефтяной, санкционный факторы и так называемое "бюджетное правило", по которому Центробанк закупает валюту для Минфина.

На рубль окажут влияние предварительные данные по ВВП США за второй квартал, которые будут опубликованы в конце этой рабочей недели.

"Зависимость доллара к другим валютам будет усиливаться, что даст сигнал к возобновлению курсовой коррекции "американца". Это, в свою очередь, приведет к очередному витку усиления рубля, который может продвинуться вплоть до 61,90 рублей за доллар", – отмечает эксперт.

Накануне польский финансовый аналитик Ярослав Косатый предположил, что рубль к концу года может подешеветь на 9 процентов, а курс доллара вырастет до 69 рублей. По его словам, снижению стоимости российской валюты способствует переход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, возможное понижение ключевой ставки. Также финансист прогнозирует, что на рубль перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа.

Утром в среду, 17 июля, рубль слегка повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения во вторник вечером, произошедшего вслед за падением рынка нефти. Стоимость нефти утром повышается на 0,3 процента, до 64,56 доллара за баррель по марке Brent.

