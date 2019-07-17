Назван "самый плохой день" для рубля в июле

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Фото: depositphotos/valphoto
Пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля в июле. В этот день состоится заседание по монетарной политике Банка России, на котором может быть понижена ключевая ставка.
"Инвесторов может постичь разочарование", – цитирует "Российская газета" эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского.
Специалист отметил, что на российскую валюту оказывают влияние нефтяной, санкционный факторы и так называемое "бюджетное правило", по которому Центробанк закупает валюту для Минфина.
На рубль окажут влияние предварительные данные по ВВП США за второй квартал, которые будут опубликованы в конце этой рабочей недели.
"Зависимость доллара к другим валютам будет усиливаться, что даст сигнал к возобновлению курсовой коррекции "американца". Это, в свою очередь, приведет к очередному витку усиления рубля, который может продвинуться вплоть до 61,90 рублей за доллар", – отмечает эксперт.
Накануне польский финансовый аналитик Ярослав Косатый предположил, что рубль к концу года может подешеветь на 9 процентов, а курс доллара вырастет до 69 рублей. По его словам, снижению стоимости российской валюты способствует переход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, возможное понижение ключевой ставки. Также финансист прогнозирует, что на рубль перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа.
Утром в среду, 17 июля, рубль слегка повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения во вторник вечером, произошедшего вслед за падением рынка нефти. Стоимость нефти утром повышается на 0,3 процента, до 64,56 доллара за баррель по марке Brent.
Рублю предрекают длительное падение до конца года
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