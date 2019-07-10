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06:24

Российский рубль признан самой недооцененной мировой валютой

экономика

06:24

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Фото: depositphotos/valphoto

Российский рубль вновь признан самой недооцененной валютой в мире. Подобное заявление уже делали и ранее. Об этом сообщает журнал Economist на основе "индекса бигмака".

Согласно проведенному исследованию, валютный курс рубля на данный момент на 64,5 процента больше его реальной стоимости.

Отмечается, что в США бигмак стоит 5,74 доллара, а в России – 130 рублей. Из этого следует, что справедливый курс валют должен составлять 22,65 рубля за один доллар.

По мнению издания, наиболее реальный курс имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

Ранее рубль укрепил свои позиции на валютном рынке. Это случилось после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

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