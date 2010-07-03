Рубль сильно подорожал после заявления главы ФРС США

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Рубль резко подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К закрытию торгов доллар подешевел на 73,5 копейки. Сейчас его курс составляет 63,18 рубля. Цена евро упала на 52,25 копейки до 71,07 рубля.

Джером Пауэлл в своей речи выразил беспокойство из-за неясной ситуации вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики. Из слов главы ФРС США следует, что данные факторы влияют на прогноз по росту ВВП Соединенных Штатов.

Ранее Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев оценил вероятность дефолта в Америке. Политолог отметил, что при правлении Трампа резко сократились налоги, что привело к исчерпанию государственного бюджета.