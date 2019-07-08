Эксперты предупредили о скором дефолте в США

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Соединенным Штатам грозит дефолт уже в начале сентября из-за низких налоговых поступлений. Об этом сказано в докладе Центра двухпартийной политики (BPC), сообщает агентство Bloomberg.

По словам экспертов BPC, в начале осени государственный долг США может превысить установленный лимит, если конгресс не решит законодательно увеличить этот показатель. Ранее аналитики прогнозировали Вашингтону дефолт лишь в октябре–ноябре 2019 года. Отмечается, что прогноз пришлось изменить в сторону ухудшения, так как налоговые поступления выросли всего на 3% по сравнению с прошлым годом, вместо запланированных 6%.

В начале года госдолг США превысил отметку в 22 триллиона долларов впервые за всю историю страны. За 2018 финансовый год дефицит американского бюджета увеличился на 17%, составив 779 миллиардов долларов. Более того, как считают экономисты, госдолг США, скорее всего, продолжит расти, так как правительственные расходы никак не контролируются.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления о возможном дефолте на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это внутриукраинская дискуссия. Так он отреагировал на призыв украинского бизнесмена Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу, пойдя по стопам Греции или Аргентины.