В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине

В Кремле не считают нужным комментировать призыв украинского бизнесмена Игоря Коломойского к дефолту Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это внутриукраинская дискуссия. В то же время он подчеркнул, что речь идет о реноме страны.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. По его мнению, Украина могла бы пойти по следам Греции или Аргентины.
Он отметил, что победа Зеленского на выборах показала, что украинский народ хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции.
Позже депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о том, что Украине следует подождать с дефолтом, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что дефолт для любой страны как "жесткая подсечка" человеку.
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