В Госдуме оценили заявление о возможных последствиях дефолта на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украине лучше подождать с дефолтом.
Бальбек отметил, что дефолт для любой страны как "жесткая подсечка" человеку.
"Падают все, но кто-то поднимается, а у кого-то так и не получается встать с колен. Что произойдет после дефолта с Украиной... просто страшно представить. И что будет с населением, которое себя уже видит в Европе?" – цитирует парламентария RT.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. По его мнению, Украина могла бы пойти по следам Греции или Аргентины.
Он отметил, что победа Зеленского на выборах показала, что украинский народ хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции.
Позже депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о том, что Украине следует подождать с дефолтом, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.
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