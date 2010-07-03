Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Виктора Муженко с должности главы Генштаба Вооруженных сил страны. Теперь этот пост занял генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Указы опубликованы на сайте администрации украинского лидера.

"Освободить Муженко от должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины", – сказано в документе. О новом назначении генерала информации пока нет.

По данным ТАСС, новый глава украинского генштаба Руслан Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище и начал офицерскую карьеру в Группе советских войск в ГДР. После распада СССР он служил в частях Сухопутных войск Украины. Свое первое генеральское звание Хомчак получил в 2011 году, будучи начальником штаба 8-го армейского корпуса. Затем он занял должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.

После своей инаугурации 20 мая Владимир Зеленский в зале пленарных заседаний Рады призвал уволить главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны страны Степана Полторака. Последний в тот же день написал заявление об отставке. Во вторник, 21 мая, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в украинский парламент на 21 июля.