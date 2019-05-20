Зеленский официально вступил в должность президента Украины

Снимок с видео YouTube/Мир 24

В Киеве завершилась церемония инаугурации шестого президента страны. Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства, передает телеканал Москва 24.

Во время инаугурации ему вручили символы власти – булаву, нагрудный знак и печать. Церемония прошла традиционно. После того как председатель Центризбиркома объявил результаты голосования, глава Конституционного суда (КС) привел избранного президента к присяге.

Зеленский, положив одну руку на Конституцию, а другую – на Пересопницкое Евангелие, зачитал ее текст, торжественно присягнув на верность Украине.

В завершение церемонии новоизбранный президент выступил с парламентской трибуны с обращением к украинскому народу. Он заявил, что в мире проживают 65 миллионов украинцев, и пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую Украину".

"Мы все украинцы. Не существует больших или меньших, правильных или неправильных, все украинцы. От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре, в Одессе – мы все украинцы и мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильные", – сказал Зеленский.

Своей первой задачей как президента страны он назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, он готов на все, чтобы достичь этой цели, в том числе пожертвовать своей должностью. Также он подчеркнул, что готов к диалогу по урегулированию конфликта. Первым же шагом к началу диалога станет возвращение украинских пленных, пояснил он.

Также президент пообещал, что Киев попытается вернуть утраченные территории. Зеленский распустил Верховную Раду и попросил отменить закон о депутатской неприкосновенности.

На инаугурацию приехали главы пяти государств. В числе гостей – президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Зеленский официально признан победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% украинских избирателей.