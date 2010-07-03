Порошенко пожелал успешного правления Зеленскому

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Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал Владимиру Зеленскому успешного правления. Об этом пишет РИА Новости.

"Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю", – заявил Порошенко.

Он отметил, что "не даст спуску" новой власти.

20 мая состоится инаугурация Зеленского, который официально признан победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% украинских избирателей.