Зеленский объявлен президентом Украины

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Газета Верховной рады "Голос Украины" опубликовала результаты президентских выборов на Украине, сообщает РИА Новости.

"По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский", – говорится в публикации на сайте издания.

По закону, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. Точную дату инаугурации отдельным постановлением определяет парламент.

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его соперника, действующего президента Петра Порошенко – 24,45%.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины и России из общего осталась только государственная граница. Свои слова Зеленский связал с ситуацией с Крымом и Донбассом. "2295 километров и 400 метров "общего", – написал он в Facebook.